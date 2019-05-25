بالصور.. حيدر حسين يتعرض لطعنات

2019/05/25 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب نادي الطلبة لكرة القدم حيدر حسين، الى الطعن غدراً بالسكين خلال إجازته بعد نهاية مباراة فريقه امام البحري في الدوري الممتاز.

حسين وبعد فوز

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