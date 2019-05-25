مديرية الدفاع المدني توجّه تحذيرات وتنبيهات للمواطنين

2019/05/25 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجوجّهت المديرية العامة للدفاع المدني بعض التحذيرات والتنبيهات الى المواطنين بالنظر لإرتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين (47 – 50) درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبّب الكتمة بالجو في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وذكر المديرية في بيان لها بعض تلك التحذيرات والتنبيهات وهي: وجوب إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام ووجوب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم) وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئتها في الفترة المسائية وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.

كما أكد البيان على "وجوب الإنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد، والإكثار من شرب الماء والسوائل؛ والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء؛ والحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيّفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة، والإبتعاد عن التعرّض لأشعة الشمس مُباشرةً وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات".

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