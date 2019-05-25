خبير أمني: بهدف المساومة وأخذ الأتاوى.. بعثيون وعناصر بداعش نفذوا عمليات حرق المحاصيل

2019/05/25 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف، ان بعثيين وعناصر في "داعش" نفذوا عمليات حرق المحاصيل الزراعية، مبينا ان ذلك جاء بهدف المساومة واخذ "اتاوات".

وقال ابو

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