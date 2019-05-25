2019/05/25 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم السبت، إن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودية والامارات والأردن، تتجاوز الـ 8 مليار دولار.وذكر بومبيو في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 مليارات $.. قيمة صفقة سلاح للسعودية والإمارات والأردن "لردع إيران") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 مليارات $.. قيمة صفقة سلاح للسعودية والإمارات والأردن "لردع إيران") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).