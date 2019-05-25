شرطة بابل تحرر مختطفا من كربلاء بعد 24 ساعة على اختطافه

2019/05/25 | 01:47

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن تحرير مختطف من أهالي كربلاء في اقل من 24 ساعة على اخ...





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