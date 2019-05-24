2019/05/25 | 02:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يبحث مع السيد أسامة النجيفي التطورات على الساحتين العراقية والإقليمية.بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع رئيس تحالف القرار العراقي السيد أسامة النجيفي التطورات على الساحتين العراقية والإقليمية.وأكد الجانبان ضرورة عدم الانجرار لسياسة المحاور لانها ستضع العراق كساحة حرب لتصفية الحسابات الدولية، مشددين في الوقت ذاته على أهمية توحيد الجهود الوطنية لتصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد الذي يُمثل الوجه الآخر للإرهاب.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري

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