الخزري على رأس قائمة تونس بأمم أفريقيا

2019/05/25 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزري على رأس قائمة تونس بأمم أفريقياتونس - كشف المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي آلان جريس عن القائمة الأولية لنسور قرطاج والتي ينتظر أن تخوض تربصا استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية 2019.وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.وشملت القائمة أسماء اللاعبين التونسيين الذين ينشطون خارج تونس وسيبدأ بهم المعسكر التحضيري الأول، والذي ينطلق مطلع يونيو المقبل، وضمت قائمة المحترفين 17 لاعبا يأتي على رأسهم لاعب سانت إيتيان وهبي الخزري.وتقرر أن يعقد آلان جريس مؤتمرا صحافيا الخميس المقبل لتقديم كل التفاصيل المتعلقة بقائمة اللاعبين وخطة إعداد منتخب النسور وتحضيراته للبطولة الأفريقية.وعلى الجانب الآخر، تقرر تدعيم الجهاز الفني لنسور قرطاج خلال البطولة بالمدربين فريد بن بلقاسم وأنيس البوسعايدي، لمعاونة جريس في مهمته المرتقبة.وسافر وفد من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى مصر في مهمة التحضير اللوجستي للمنتخب التونسي.ووصل وفد الاتحاد التونسي إلى القاهرة ومنها إلى مدينة السويس التي تحتضن مباريات المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة، من أجل وضع برنامج خاص بدائرتي الإعلام والاتصال وتوفير كل الظروف اللوجستية.وقال الاتحاد إن زيارة العمل التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى توفير كافة الظروف الملائمة لإقامة وإعاشة وتأمين تنقلات وتدريبات المنتخب والاطمئنان عن قرب على تقدم الأشغال في الملعب الرئيسي.كما يتضمن جدول أعمال البعثة اجتماعا مع لجنة التنظيم لضمان كل التسهيلات الضرورية للصحافيين والجماهير التونسية التي ستتنقل إلى مصر لحضور النهائيات الأفريقية.

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