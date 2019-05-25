تايلور سويفت: سلامة جمهوري أولوية مطلقة

2019/05/25 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايلور سويفت: سلامة جمهوري أولوية مطلقةقالت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت إن مسائل الأمن في حفلاتها تشغل حيزا من اهتمامها وتأخذ ذلك على محمل الجد، مشيرة إلى أن سلامة جمهورها هي أولويتها المطلقة، مضيفة "خوفي يشتعل عندما تكون هناك حوادث تحدث طوال الوقت".

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