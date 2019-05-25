2019/05/25 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الجمعة أن زيارة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس إلى السعودية جاءت لتأكيد بقاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة حميدتي للرياض.. المجلس العسكري يعلن بقاء القوات السودانية باليمن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة حميدتي للرياض.. المجلس العسكري يعلن بقاء القوات السودانية باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).