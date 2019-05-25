بولتون: معلومات استخبارية دقيقة تؤكد الخطر الإيراني

2019/05/25 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون معلومات تحوزها استخبارات بلاده بشأن “خطر” النظام الإيراني النظام و”التهديد” الذي يمثله، بأنها معلومات “محكمة

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