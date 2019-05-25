2019/05/25 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق ضخم في منطقة غور الأردناندلع حريق ضخم في منطقة غور الأردن، فيما تحدثت أنباء عن امتداده إلى داخل الأراضي الأردنية .وقال الدفاع المدني الأردني، إن رجال الإطفاء في مديرية غرب أربد والبلقاء وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن وبلدية الشونة الشمالية تعمل على معالجة الحريق على امتداد الشريط الغوري.وأضافت أنه تم وضع أربع نقاط مكافحة بمنطقة الكريمة ودير علا لمسافة تمتد لغاية 7 كم لمنع وصول ألسنة النيران إلى المزارع القريبة.وذكرت مصادر أردنية أن الحرائق في الشريط الغوري هي امتداد لحرائق نشبت في الجانب الفلسطيني خلال الأيام القليلة الماضية.

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