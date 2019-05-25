مسلحون مجهولون يغتالون مواطنين شمالي بغداد

2019/05/25 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن مقتل مواطنين اثنين شمالي العاصمة بغداد على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنيين اثنين ضمن منطقة الحياليين في قضاء الطارمية".

واضاف المصدر ان "الحادث اسفر عن مقتلهما في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار، من دون ان تعرف الدوافع وراء ذلك".

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