2019/05/25 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح في قضاء الطارمية شمال بغداد

25/05/2019 08:25:00 AM |

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واع/بغداد/م.ع

اعلن مصدر امني، السبت،عن بمقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح شمالي بغداد. وذكر المصدر لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) ان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة على مدنيين اثنين في منطقة الحياليين بقضاء الطارمية.واشار المصدر ان الحادث اسفر عن مقتلهما في الحال مبينا ان القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجناة.

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