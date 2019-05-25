تقرير لبناني: كريم متورط بسرقة 160 مليون دولار من إيرادات نفط كردستان

2019/05/25 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقرير صحفي لبناني، السبت، عن تورط محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم الذي اعتقلته الشرطة الدولية “الانتربول” في بيروت الاسبوع الماضي بسرقة مبالغ مالية تقدر بـ160 مليون دولار من إيرادات نفط اقليم كردستان، واصفة كريم بأنه “ركن أساسي” من اركان “مافيا” تهريب النفط.وقالت صحيفة “الأخبار” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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