كن إيجابيا

2019/05/25 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برمج عقلك على انه لا شيء صعب مادامت لديك ارادة

ولا شيء مستحيل بإذن الله

واقدم على فعل ماتريد

دع الأمل يرافقك اينما كنت كي تتغلب

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