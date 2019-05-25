بولتون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

2019/05/25 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف

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