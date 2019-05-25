صالح يزور تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة

2019/05/25 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ البرلمان، السبت، ﻋـﻦ زﻳﺎرات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ المرتقبة ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ يومين ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ بقمة ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧـــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻳﺒﻮار ﻛﺮﻳﻢ ﻟـ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "زﻳـــﺎرة رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋـــﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي اﻟـــﻰ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ الاردن، ﻛــﺎﻧــﺘــﺎ ﻟﺒﺤﺚ ﻣــﺎﻳــﺪور اﻻن ﻓــﻲ المنطقة وﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ بين اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻳــﺮان ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟــﻰ ان "هاتين الزيارتين ﺗﻬﺪﻓﺎن اﻟﻰ اﺑﻌﺎد ﺷﺒﺢ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻋــﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫــــــــــــــﺎر اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي وﻫــــــــﺬا ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ اﺳﺘﻘﺮارﴽ اﻣﻨﻴﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ".

واﺿﺎف ﻛﺮﻳﻢ، ان "المباحثات ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي بين اﻟـــﻌـــﺮاق ودول اﻟـــﺠـــﻮار ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺣـــﺼـــﻮل ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﺧــﻼل المرحلة المقبلة، وﻛــﻴــﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻜﻞ ﻫﺬه اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "ﺗﻠﻚ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﻓﻴﻤﺎ اذا اﻧﺘﻬﺖ ﻓــﺎن اﻟــﻌــﺮاق ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﻬﺎ ﻣــﻊ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺪول ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ".وﻛﺸﻒ ﻛﺮﻳﻢ ان "رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑـــﺮﻫـــﻢ ﺻـــﺎﻟـــﺢ ﺳــــﻴــــﺰور ﻛــــﻼ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت المقبلة"، ﻣﺆﻛﺪﴽ "اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎرات ﺑﻘﺪر ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار".

والمح ﻛﺮﻳﻢ اﻟﻰ "وﺟﻮد زﻳﺎرات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ورﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب وﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ ﺗــﻬــﺪف اﻟــﻰ اﺑــﻌــﺎد ﺷﺒﺢ اﻟــﺤــﺮب وﻣــﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺗﻮﺗﺮات ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".وﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑــﺮﻫــﻢ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻗﺎم ﺑــﺰﻳــﺎرة رﺳــﻤــﻴــﺔ لمدة ﻳـــﻮم واﺣـــﺪ أﻣـــﺲ اﻷول اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ إﻟـــﻰ الاردن، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺛﻼﺛﻴﺔ ﺟﻤﻌﺖ الجانبين ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋــﺒــﺎس، وﺑــﺤــﺚ اﻟــﻘــﺎدة آﺧــﺮ المستجدات واﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ المنطقة، واﻟﺘﻌﺎون المشترك بين اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ المجالات.

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