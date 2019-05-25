الزراعة تقرر استئناف اقراض الفلاحين لإقامة المشاريع الزراعية

2019/05/25 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت وزارة الزراعة، السبت، استئناف عملية اقراض الفلاحين خلال الاشهر القليلة المقبلة، ضمن المبادرة الزراعية التي كانت قد توقفت نتيجة للعجز المالي الذي اصاب الميزانية العامة للبلاد قبل اعوام، مؤكدة نجاح خطتها لدعم مربي الاسماك في البلاد.وقال الناطق الاعلامي بالوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عملية الاقراض ستشمل الفلاحين والمزارعين […]

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