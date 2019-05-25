كرستيانو رونالدو يطالب يوفنتوس بضم راموس

2019/05/25 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، طالب إدارة ناديه بضم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن راموس، يدرس الرحيل عن سانتياجو برنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن كريستيانو، طالب اليوفي بالتحرك لضم راموس، لدعم دفاع السيدة

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