الزوبعي: الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي

2019/05/25 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”تهديد” المسار التشريعي والرقابي في البلاد، عازيا ذلك الى منعه ثلاثة نواب من تأدية القسم.وقال الزوبعي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس البرلمان محمد الحلوبسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق بمنعه […]

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