تقرير فرنسي صادم عن الإمارات: هذا ما تخفيه ناطحات السحاب البراقة 

2019/05/25 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت مجلة “لوبوان” الفرنسية، انتقاداً لاذعاً للامارات على خلفية الدور السلبي الذي تلعبه في مسارات التحولات السياسية التي تعيشها بعض دول المنطقة، مشيرة إلى أن هناك دولة بوليسية واستبدادية تختفي وراء ناطحات السحاب البراقة.وقالت المجلة في تقرير لها، إن “التصور الذي بناه كثيرون حول الإمارات بأنها جزيرة ليبرالية وسط أرخبيل الملكيات الخليجية المحافظة، […]

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