2019/05/25 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شركة “نوفارتس” السويسرية على موافقة الولايات المتحدة لعلاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية.وبحسب وكالة “رويترز” واطلعت عليه وكالة صدى , أن ثمن علاج مرض “ضمور العضلات الشوكي عند الرضع” يبلغ 2.1 مليون دولار، الأمر الذي بجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه.ويشمل هذا المبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 2.1 مليون دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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