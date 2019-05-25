2019/05/25 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية قرارها النهائي بشأن الدخول الشامل للطلبة في الإمتحانات الوزارية.وأكد وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى “انه تم رفض فكرة الدخول الشامل للامتحانات الوزارية من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية كون ان مثل هكذا قرار يحتاج الى امور كثيرة في مقدمتها التخصيصات المالية وتهيئة المراكز الامتحانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن قرارها النهائي في الدخول الشامل للإمتحانات الوزارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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