الكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى تركيا والسعودية

2019/05/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاتجاه برس:

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم السبت، عن زيارات مرتقبة لرئيس الجمهورية برهم صالح الى تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة، فيما المح وجود زيارات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت ورئيس الجمهورية برهم صالح الى المملكة الاردنية الهاشمية، كانتا لبحث مايدور الان في المنطقة وما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الاميركية من جهة وايران من جهة اخرى”.

وأضاف أن “تلك الزيارتين تهدفان الى ابعاد شبح الحرب عن الدولة وعن الشعب العراقي كونه مقبل على مرحلة الاستقرار والازدهار الاقتصادي وهذا يتطلب استقراراً امنيا وعسكريا وسياسيا”، مبينا أن “المباحثات ناقشت التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق ودول الجوار في حال حصول مشاكل خلال المرحلة المقبلة، وكيف سيكون شكل هذه العلاقات”.

وتابع أن “تلك التوترات فيما اذا انتهت فان العراق سيستمر بالاتفاقيات الثناية التي ابرمها مع تلك الدول في وقت سابق”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور كلا من تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة”.

والمح كريم الى “وجود زيارات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميعها تهدف الى ابعاد شبح الحرب وما ينتج عنها من مشاكل وتوترات يمكن ان تؤثر في الوضع الداخلي في العراق”.

KKK

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