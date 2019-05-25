وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد اليوم

2019/05/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد اليوم السبت.

وقال الصحاف في حديث صحفي تابعته "الاتجاه برس"، إن "ظريف سيقوم بزيارة بغداد اليوم السبت"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن زيارة ظريف لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وأن اللقاءات ستكون شاملة مع المسؤولين في الحكومة العراقية.

وتأتي زيارة ظريف إلى العراق وسط تزايد حدة التوترات بين الجمهورية الاسلامية في إيران والادارة الاميركية.

وبدء ظريف في 12 مايو الجاري جولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي والتوتر المتصاعد مؤخرا بين بلاده وواشنطن.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أكد أن بلاده سوف تسعى للمساعدة في "احتواء التوتر" بين الولايات المتحدة و الجمهورية الاسلامية في إيران.

KKK

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