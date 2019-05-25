2019/05/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حصلت شركة “نوفارتس” السويسرية، السبت، على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض وراثي فتاك يصيب الرضع، لكن اللافت في الأمر هو ثمنه المرتفع للغاية.وذكرت الوكالة أن “ثمن علاج مرض “ضمور العضلات الشوكي عند الرضع يبلغ 2.1 مليون دولار، الأمر الذي بجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما ثمن أغلى علاج في العالم؟ وكالة خطوة برس.

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