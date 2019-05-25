فرنسا:إنفجار ارهابي في مدينة ليون وسقوط جرحى

2019/05/25 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تفجير وقع بعد ظهر امس الجمعة، وسط مدينة ليون الفرنسية، بجرح 10 أشخاص بينهم طفل، وفقما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.ووقع التفجير في الساعة 17:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، في شارع للمشاة، في ليون وسط فرنسا.ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بـ”الهجوم” الذي لم يؤد إلى سقوط قتلى.ورجح المدعي العام الفرنسي أن يكون التفجير ناتجا

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