2019/05/25 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمنح سلفة عاجلة الى الاتحادات الرياضية لحين اكمال مناهجهم المقررة.وقال مصدر في وزارة اشباب والرياضة في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزير احمد رياض، وجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية ولشهرين ولحين إكمال مناهجهم المقررة يومي الاحد والاثنين المقبلين”.وكانت الاتحادات الرياضية، قد عقدت اجتماعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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