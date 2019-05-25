الحرس الثوري:الجنود الامريكان في الخليج يعتريهم الخوف من إيران

2019/05/25 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الايراني،امس الجمعة، ان الجنود الامريكيين في الخليج “يعتريهم الخوف من إيران”.وقال رئيس اللجنة العميد رمضان شريف في تصريح نقلته “سبوتنيك” واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الجنود الأمريكيين المتواجدين في الخليج، ورغم اختفائهم خلف تل من المعدات، إلا أنه يعتريهم الخوف ويرتجفون في مواجهة إرادة

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