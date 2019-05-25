واع/ جدول الرحلات في الخطوط الجوية العراقية

2019/05/25 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

25/05/2019 09:21:00 AM |

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واع/بغداد/م.ع

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، السبت، عن رحلاتها ليوم غد الاحد 26/5/2019.

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