الخارجية النيابية: الرئيس صالح سيزور تركيا والسعودية في الساعات القليلة المقبلة

2019/05/25 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليم_ متابعة

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ريبوار كريم، السبت (25 أيار 2019)، عن زياراتين لرئيس الجمهورية برهم صالح الى كل من تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة.

وقال كريم في تصريح صحفي، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور كلاً من جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية في زيارتين تتعلقان بالوضع العراقي وكيفية حماية امنه واستقراره كونه بحاجة ماسة الى مثل هذا الاستقرار"، مشيرا الى "وجود زيارات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميعها تهدف الى ابعاد شبح الحرب وما ينتج عنها من مشاكل وتوترات يمكن ان تؤثر في الوضع الداخلي في العراق".

واضاف، أن "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت ورئيس الجمهورية برهم صالح الى المملكة الاردنية الهاشمية، كانتا لبحث ما يدور الان في المنطقة وما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الاميركية من جهة وايران"، لافتا الى أن "تلك الزيارتين تهدفان الى ابعاد شبح الحرب عن الدولة وعن الشعب العراقي كونه مقبل على مرحلة الاستقرار والازدهار الاقتصادي وهذا يتطلب استقراراً امنيا وعسكريا وسياسيا".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قام بزيارة رسمية لمدة يوم واحد ، الخميس 23 ايار 2019، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد قمة ثنائية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وثلاثية جمعت الجانبين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث القادة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.

بغداد اليوم - متابعة

حذر تقرير نشره معهد بروكنغز الأميركي للأبحاث من أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تؤدي إلى "تدمير السلام الهش في العراق".

ويقول التقرير، الصادر عن فرع المعهد في قطر، إن على الولايات المتحدة أن تدرك ح

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (25 أيار 2019)، إن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودية والامارات والأردن، تتجاوز الـ 8 مليار دولار.

وذكر بومبيو في تصريح صحفي، إن الصفقة تأتي "لردع العدوان الإيراني"، فيم

بغداد اليوم - بغداد

اتهم امين عام عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، السبت (25 أيار 2019)، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الامن القومي الامريكي، جون بولتون، باراقة الدماء في المنطقة.

وقال الخزعلي

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