مصدر امني: مقتل واصابة ستة اشخاص بهجوم لـ

2019/05/25 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، بان ستة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" في صلاح الدين.

وقال المصدر ، ان "عناصر من داعش شنوا هجوما في منطقة الخضيرة بصلاح الدين، وقاموا بقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثةاخرين اضافة الى حرق محاصيل زراعية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وباشرت بحملة دهم وتفتشي بحثا عن الفاعلين".

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