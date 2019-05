كورتني مُثيرة على غلاف مجلة Paper

2019/05/25 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلا شك أن برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians كان سببًا في شهرة عائلة كارداشيان- جينر، ومصدر أساسي لثروتهم الضخمة، وعدد متابعيهم العالي من شتى بقاع العالم، لكن يبدو أن فردًا يوَّد وبشدة الوصول لنهاية والتخلص من مسألة التصوير.أطلَّت نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” على غلاف مجلة Paper Magazine لعددها الجديد بإطلالات

