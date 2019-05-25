2019/05/25 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء التغذية بتناول «الموز» للحصول على النسب عالية من البوتاسيوم والكالسيوم، وهناك دراسات حديثة أثبتت أنه مفيد جداً قبل النوم، حيث يساعد على الاسترخاء، ولا شك أن «الموز» له فوائد كثيرة، ويكفي أنه أحد الثمار التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة الواقعة وصفاً لنعيم أهل الجنة في قوله تعالى: (وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ)، «سورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد الموز للصائمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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