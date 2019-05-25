مانشستر سيتي ينفي انتقال غوارديولا الى يوفنتوس

2019/05/25 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ألبيرتو جالاسي عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي أن يكون المدير الفني بيب غوارديولا يتفاوض مع يوفنتوس من أجل الانضمام إليه في الفترة القادمة.جاء هذا في تصريحات أدلى بها جالاسي لصالح شبكة “سكاي سبورتس” وأكد خلالها أن غوارديولا ملتزم بعقده مع بطل الدوري الإنجليزي.وقال عضو مجلس الإدارة: “كعضو في مانشستر سيتي أشعر بالمفاجأة

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