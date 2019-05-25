عبوة ناسفة تستهدف الحشد العشائري بمحافظة صلاح الدين

2019/05/25 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، فجر اليوم السبت، عن استشهاء خمسة منتسبين للحشد العشائري وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "العبوة استهدفت عجلة تابعة للحشد العشائري، ادت الى استشهاد خمسة وجرح آخرين في منطقة الخضيرة غربي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين"، لافتاً الى "تشكيل قوة مشتركة لملاحقة المتنفذين تكونت من اللواء 51 في الحشد الشعبي وقسم شرطة الشرقاط بدعم من لواء ٩١ جيش عراقي".انتهى/س

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