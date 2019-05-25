صحيفة بريطانية تشن هجوماً على ماي 

2019/05/25 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انتقدت صحيفة “​الإندبندنت​” البريطانية، سياسات رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، فيما أكدت أنها ليست أول رئيسة وزراء من حزب المحافظين تفشل وتغادر منصبها بسبب الانقسامات الداخلية المريرة في الحزب، لكنها كانت أقل تأثيرا على العلاقات الخارجية لبريطانيا من كل من سبقوها في هذا المنصب”.وذكرت الصحيفة في تقرير، أن “سياسة

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