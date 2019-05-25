2019/05/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، اليوم السبت، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في البلاد.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي: الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي: الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).