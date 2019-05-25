وزارة الزراعة تقرر استئناف عملية إقراض الفلاحين خلال الأشهر القليلة المقبلة

2019/05/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، اليوم السبت، استئناف عملية إقراض الفلاحين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ضمن المبادرة الزراعية التي كانت قد توقفت نتيجة للعجز المالي الذي أصاب الميزانية العامة للبلاد قبل أعوام.

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