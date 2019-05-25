2019/05/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم السبت، إن التقارب والتباعد بين الكتل السياسية في تزايد سيما مع اقتراب موعد التغييرات في المناصب الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والسفراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو: الصراع على المناصب سيعمق الهوة السياسية بين الأطراف) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو: الصراع على المناصب سيعمق الهوة السياسية بين الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).