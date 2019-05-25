2019/05/25 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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رأى البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، أن "الأميركيين العقلاء والقادة الأميركيين ذوي الخبرة" سيكبحون على الأرجح "العناصر المتطرفة" ويمنعون
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: أميركا ستكبح "المتطرفين" لمنع نشوب حرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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