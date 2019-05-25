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إيران: أميركا ستكبح "المتطرفين" لمنع نشوب حرب


إيران: أميركا ستكبح
2019/05/25 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

رأى البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، أن "الأميركيين العقلاء والقادة الأميركيين ذوي الخبرة" سيكبحون على الأرجح "العناصر المتطرفة" ويمنعون

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