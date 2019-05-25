إيران: أميركا ستكبح

2019/05/25 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رأى البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، أن "الأميركيين العقلاء والقادة الأميركيين ذوي الخبرة" سيكبحون على الأرجح "العناصر المتطرفة" ويمنعون

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