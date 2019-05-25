صلاح خارج قائمة الأفضل في إنجلترا مجددا

2019/05/25 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا "PFA"،الجمعة، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير.

وشهدت القائمة عدم تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول،

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