2019/05/25 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الليبي تتقدم في هذه اللحظات من جميع المحاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي.وقال العبيدي بحسب وكالة “سبوتنيك” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قوات الجيش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع المحاور في طرابلس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع المحاور في طرابلس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع المحاور في طرابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).