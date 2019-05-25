2019/05/25 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب نادي الطلبة لكرة القدم، حيدر حسين، الى الطعن غدراً بالسكين خلال إجازته بعد نهاية مباراة فريقه امام البحري في الدوري الممتاز.حسين وبعد فوز فريقه امام البحري 3-2، توجه الى محل سكنه في محافظة واسط، ليتعرض لطعنات بالسكين عندما كان رفقة شقيقه خلال تجولهم للتبضع في احد الاسواق التجارية بالمحافظة.حسين تلقى العلاج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض لاعب نادي الطلبة للطعن بالسكين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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