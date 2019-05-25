اكتشاف صادم عن دافنشي

2019/05/25 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت ورقة بحثية نُشرت بعد 500 عام من وفاة الفنان الأسطوري، ليوناردو دافنشي، تفيد بأنه كان مصابا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.ويُزعم أن دافنشي، الذي ترك إرثا فنيا وعددا من الأعمال غير المكتملة، يحمل جميع السمات المميزة لمريض مصاب باضطراب فرط الحركة وعدم القدرة على إكمال المهام (ADHD).وتستند النظرية […]

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