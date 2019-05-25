2019/05/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ccyDLhyQhsA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد سرقة اموال من محل في البصرة بمساعدة (دشداشة) #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد سرقة اموال من محل في البصرة بمساعدة (دشداشة) #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).