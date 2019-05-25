2019/05/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، أن قوات الجيش الليبي تقدمت من جميع المحاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكداً أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي.وقال العبيدي في تصريح، إن “قوات الجيش الليبي يسطرون في هذه اللحظات أروع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الليبي يتقدم من جميع المحاور في طرابلس وكالة خطوة برس.

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