2019/05/25 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن أن الناتو يعتزم لأول مرة منذ عقود اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة “التهديد النووي القادم من روسيا”.وقال ستولتنبرغ: “هذا الأسبوع، اعتمد خبراؤنا العسكريون استراتيجية عسكرية جديدة لحلف شمال الأطلسي”.وأضاف: “نحن نتحدث عن الاستعداد الكامل للدفاع وضمان الاستقرار في المستقبل.هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة “التهديد النووي” الروسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة “التهديد النووي” الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).