الكشف عن مساع لاعادة البيشمركة لبعض مناطق كركوك

2019/05/25 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

كشف مصدر مقرب من وزارة البيشمركة بكردستان ان اجتماعا سيعقد مع وزارة الدفاع الاتحادية لمناقشة عودة البيشمركة الى مناطق كانت قد خرجت منها سابقا، فيما اشار الى ان وزارة الدفاع باتت مقتنعة ان الملف الامني يحتاج الى عودة هذه القوات لتلك المناطق بينها قضاء خانقين في محافظة كركوك.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، ان “”الاكراد حصلوا على موافقة مبدئية على اعادة قوات البيشمركة لمشاركتها في حماية الملف الامني بقضاء خانقين واطرافه امتدادا بالمناطق المحاذية لإقليم كردستان، مؤكدا ان وزارة الدفاع توصلت الى قناعة أن هناك فراغا امنيا استغلته عصابات داعش نتيجة انسحاب البيشمركة، وبدأ يتغلغل في المنطقة بشكل واسع ويكون ملاذات امنة له “.

واشار الى ان “اجتماعات اخرى ستعقد خلال الاسبوع المقبل للاتفاق على تشكيل سيطرات او غرفة عمليات مشتركة او القيام بعملية عسكرية لتعقب خلال اداعش في أطراف خانقين بعد تزايد هجرة العوائل من القضاء”.

ويرفض العرب والتركمان عودة قوات البيشمركة الى كركوك فيما طالبوا بحصر الملف الامني في المحافظة بيد القوات الامنية الاتحادية.

KKK

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