2019/05/25 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد نجم خط وسط نادي القوة الجوية، محمد قاسم، السبت، أن الاصابة التي تعرض لها في مباراة الشرطة، لا تدعو للقلق.
وقال قاسم في تصريج خاص لـ/ المعلومة/ إنه “تنبأت لحمادي احمد، بتسجيله لثلاثية، قبل المباراة، وعند تسجيل هدفه الاول اقترب مني ، وقلت له تبقى لك هدفين ، فوعدني بذلك “.
وأضاف، ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد نجم خط وسط نادي القوة الجوية، محمد قاسم، السبت، أن الاصابة التي تعرض لها في مباراة الشرطة، لا تدعو للقلق.
وقال قاسم في تصريج خاص لـ/ المعلومة/ إنه “تنبأت لحمادي احمد، بتسجيله لثلاثية، قبل المباراة، وعند تسجيل هدفه الاول اقترب مني ، وقلت له تبقى لك هدفين ، فوعدني بذلك “.
وأضاف، ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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