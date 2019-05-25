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نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق


نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق
2019/05/25 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد نجم خط وسط نادي القوة الجوية، محمد قاسم، السبت، أن الاصابة التي تعرض لها في مباراة الشرطة، لا تدعو للقلق.

وقال قاسم في تصريج خاص لـ/ المعلومة/ إنه “تنبأت لحمادي احمد، بتسجيله لثلاثية، قبل المباراة، وعند تسجيل هدفه الاول اقترب مني ، وقلت له تبقى لك هدفين ، فوعدني بذلك “.

وأضاف، ان […]

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