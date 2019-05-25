2019/05/25 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نجم خط وسط نادي القوة الجوية، محمد قاسم، السبت، أن الاصابة التي تعرض لها في مباراة الشرطة، لا تدعو للقلق.وقال قاسم في تصريج خاص لـ/ المعلومة/ إنه “تنبأت لحمادي احمد، بتسجيله لثلاثية، قبل المباراة، وعند تسجيل هدفه الاول اقترب مني ، وقلت له تبقى لك هدفين ، فوعدني بذلك “.وأضاف، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم الصقور: اصابتي لا تدعو للقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).